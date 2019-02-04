Менеджер национальной команды Ольга Савчук: "В сборной я, получается, - "все включено"

Экс-теннисистка рассказала, как перешла на тренерскую работу и съездила в Астралию

Савчук спаррингует с игроками сборной Украины. Фото: Александр Яремчук

Менеджер национальной команды Ольга Савчук: "В сборной я, получается, - "все включено" Катерина Макаревская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7f5/4cc/5c57f54cc5711.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7f5/4cc/5c57f54cc5711.jpg 2019-02-04T10:19:00+02:00 Теннис Экс-теннисистка рассказала, как перешла на тренерскую работу и съездила в Астралию

6 февраля стартуют матчи Евро-Африканской зоны теннисного Кубка Федерации. Сборная Украины сыграет матчи группового этапа в Польше против Швеции, Болгарии и Эстонии. В Зелену-Гуру наша команда отправилась с новым менеджером – Ольгой Савчук.

— Ольга, как вам в новом амплуа — менеджера сборной Украины?

— Непросто (смеется). Но я знала, что будет предполагать эта работа. Нужно охватить все — и теннисные нюансы, и организационные. Но у нас хорошая команда, все девочки дружные, и проблем нет.

— К чему дольше всего привыкали?

— Ко всему! Я только недавно окончила карьеру, и тяжело было перестроиться и начать концентрироваться на ком-то еще, кроме себя. Тут нужно энергию отдавать команде. Привыкаю. Вот с Киченками съездила в Австралию, влилась.

— Вижу, вы здесь еще и за спарринг-партнера, и за тренера...

— Да, стало даже занятнее. Плюс в том, что я еще недавно играла, поэтому могу спарринговать, что-то подсказать, и мы можем это обсудить на одном уровне понимания. Я, получается, — "все включено".

— А за самим соревновательным процессом скучаете?

— Нет, абсолютно. С удовольствием наблюдаю, но самой не хочется. Я наигралась вдоволь и, думаю, вовремя закончила. Нет этого "эх..." — сожаления.

— Каково было в Австралии, на первом "Шлеме", на который вы приехали не как теннисистка?

— Сложно. Я человек общительный и со всеми дружу в туре. И люди не привыкли к тому, что я здесь делаю и в качестве кого приехала. Было куча вопросов! Я безумно уставала, жаловалась своей подопечной Наде Киченок: "Мне уже нужно очки и кепку надевать, только чтоб люди не спрашивали ничего". Тем более не знаю, как в мужском туре, но девушки у нас всегда задают вопросы в лоб. Поэтому иногда я опешиваю.

— Как поддерживаете девочек? Изменились методы после того, как стали уже наставницей?

— Все то же самое. Только если раньше, когда Надя проигрывала, я могла сказать: "Не расстраивайся, удачи завтра", сейчас на мне больше ответственности и нужно думать, как вывести ее из этого состояния, чтобы на следующий день она была снова в форме и могла играть. Мы на стадии притирки, но мне кажется, все у нас хорошо идет. Я человек легкий.

— Как идет восстановление Люды Киченок?

— Лучше. Еще есть небольшие боли в плечевом суставе. У нее полная физическая подготовка, но в теннис только-только начала играть. Главное не спешить.

— Вы теперь официально их тренер или просто помогаете?

— Наверное, официально (смеется). Я просто не могу себя так назвать, потому что в моем понимании тренер должен быть с 20-летним стажем, а я только три месяца назад была игроком.

— Все же с чего-то начинают.

— Ну да... У них нужно спрашивать (смеется), мы не обсуждали, как я буду называться (мы спросили — Надя сказала, что Ольга "100% тренер". — Авт.).

— У девочек не изменилось к вам отношение?

— Нет (смеется). Все абсолютно так же: "ха-ха", "хи-хи".

— Из всех вы не работали только с Даяной...

— Только в прошлом году видела ее на паре турниров. В этом уже в Австралии познакомились.

— Какие впечатления от АО?

— Думаю, со мной все игроки согласятся, — это лучший Большой шлем. Организаторы всегда на все говорят "да". "Можете встретить моего тренера?" — "Да". "Можете встретить моих родителей?" — "Да". Кроме тренировочных кортов. Но это на всех турнирах проблема из-за большого количества игроков. Еда вкусная, полезная и разнообразная, вкусный кофе. Хорошо работает транспортная система для тренеров и игроков. Официальный отель — в трех минутах езды от кортов. Организаторы приветливые и вежливые, идут на уступки. Захочешь поехать в зоопарк — отвезут.

— Как насчет матчей и игроков? Кого бы выделили?

— На "шлеме" такой движняк, постоянно ощущение, что куда-то не успеваешь, бежишь. Но смотрела некоторые матчи по телевизору. Была впечатлена игрой Даяны, слышала комментаторов — все тоже довольны. Очень понравилась Осака. Впечатлило, как она себя ведет. Ей всего 21, но она уже понимает, что в ответственный момент не должна давать слабинку, сливать геймы, потому что расстроилась. Закричит, расплачется, но тут же поворачивается, и видишь по глазам, что она готова бороться за следующий мяч. Когда в финале она с трех матчболов проиграла сет, на третий вышла, как огурец.

— Болеете за кого-то или смотрите ради хорошей игры?

— Болею за наших. А так у меня много подруг в туре. Всегда болею за Каролину Плишкову: она мой близкий друг. Когда Леся с ней играла в финале Брисбена, конечно, я была за Лесю. А Каролина потом подошла и сказала: "Хорошо, что тебя в боксе не было. Против меня не болела!" (смеется). Ее четвертьфинал с Сереной на АО? Как раз когда прилетела, увидела в новостях и сразу ей написала. Думала, что после такого матча она вообще выиграет все!

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