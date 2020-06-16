Губернатор Нью-Йорка поставил точку в истории с US Open 2020: когда и где состоится самый денежный "шлем"

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что Открытый чемпионат США по теннису состоится, но без зрителей. Турнир будет проходить в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября, несмотря на то, что в городе большое количество заразившихся коронавирусом. Ранее сообщалось, что US Open могут провести в конце года.

"Организаторы предпримут экстраординарные меры безопасности, направленные на защиту игроков и персонала. Будут проводиться тесты, постоянная уборка. Также будут увеличены пространства в раздевалках, организовано размещение игроков, налажена работа транспорта", — написал Куомо у себя в Twitter.

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До последнего было неизвестно, состоится ли US Open и в каком городе он в итоге пройдет. Рассматривались варианты переноса турнира в другие американские штаты. Например говорили, что US Open могут перенести из Нью-Йорка в Калифорнию.

А некоторые теннисисты уже негативно отозвались о возможном проведении US Open. Против медицинского протокола турнира в США высказался серб Новак Джокович. Первая ракетка мира недоволен, что нельзя будет побывать на Манхэттене.

Отметим, что американский турнир Большого шлема имеет самый большой призовой фонд – в прошлом году участники соревнований поделили между собой 57 миллионов долларов.

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