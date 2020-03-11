Международная федерация тенниса переносит матчи Кубка сборных, в том числе и с участием Украины

Международная федерация тенниса в среду приняла решение перенести все матчи Кубка Федерации, запланированные на ближайшие недели. В частности ITF перенесла финал Кубка Федерации, который должен был впервые пройти в обновлённом формате 14-19 апреля в столице Венгрии, Будапеште. Читайте также – Коронавирус и спорт в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления.

Сегодня Правительство Венгрии ввело режим чрезвычайного положения, чтобы избежать распространения вируса среди населения. На данный момент в стране зафиксировано 13 подтверждённых случаев заболевания. Начиная с полуночи, Венгрия закрывает въезд в страну из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана, за исключением своих граждан, которые будут проходить процесс самоизоляции. Также будет повышен контроль на границах со Словенией и Австрией и вводится ограничение на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе (от 500 человек) и в закрытых помещениях (от 100 человек).

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Также под решение ITF попали восемь апрельских матчей плей-офф Кубка Федерации, в том числе Япония – Украины. О датах переноса пока что не сообщается. К слову, сегодня и в Украине решили отменить национальные теннисные турниры до 3 апреля.

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