Миллионер-красавец с ракеткой и характером: день рождения отмечает теннисист Александр Зверев

Сегодня исполняется 23 года молодому, но уже давно звездному теннисисту Александру Звереву. Амбициозный парень с характером родился в Гамбурге, куда его отец, Александр Зверев-старший, перевез семью из СССР в 1991 году. Несмотря на то, что Зверев-младший владеет русским языком, себя он считает немцем. Для мультинациональной Германии – это обычное дело. Читайте также, как 23 года назад женились скандальная американская супермодель и звездный теннисист.

Отец будущего спортсмена с мировым именем в свое время также занимался теннисом, даже выступал за сборную в Кубке Дэвиса, но высот Саши не достиг. Зато предложил сыну взять ракетку в руки уже в пять лет. Парень был обречен стать теннисистом. Уже в 16 лет он выиграл юниорский Открытый чемпионат Австралии и дошел до финала во Франции на "Ролан Гаррос". Его брат Михаил также стал теннисистом первой сотни, но у младшего дела пошли лучше.

Во взрослом теннисе успехи и деньги быстро приходили к Звереву, хотя он до сих пор так и не смог выиграть хотя бы один из турниров "Большого шлема". Зато парень с ростом 198 см заработал 21 (!) миллион долларов призовых только на корте, не считая рекламы. Наивысшей его позицией в рейтинге была третья – три года назад, а сейчас Александр – седьмой в мире. На корте молодой спортсмен нередко показывает характер: ломает ракетки, ссорится с судьями и даже кричит на отца-тренера. Недавно Зверев на русском обматерил отца во время матча, доведя того до слез.

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В личной жизни высокий миллионер-красавец аскетом себя не показывает. Несколько лет он встречался с россиянкой Ольгой Шариповой, а а затем Зверев увел красотку у звезды турецкого кино. Нынешняя девушка спортсмена – немецкая модель румынского происхождения Бренда Патеа.

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