Мимо Конты и бабочки: как украинка Свитолина рекорд на US Open устанавливала

Элина Свитолина - в полуфинале US Open / Фото: AFP

Пятая встреча Элины Свитолиной с британкой Йоханной Контой закончилась очередной победой украинки! И не просто победой – Элина второй "Шлем" подряд проходит в полуфинал, обновляя личный и национальный рекорд!

Украинка сделала брейк уже в пятом гейме, но Конта тут же организовала ответочку, взяв подачу Элины. И очень зря. Свитолина разозлилась и уже намного легче и увереннее взяла следующий гейм у британки. Со второго сетбола украинка оформила и партию. Вторая прошла ровно по такому же сценарию – три брейка подряд с преимуществом Свитолиной. Элина грозилась закончить матч еще на подаче Йоханны: два матчбола заработала. Но все-таки дождалась своей, и завершила игру на кураже, заводя трибуны, которые как-то жиденько реагировали на происходящее почти весь матч. 6:4, 6:4 – украинка не могла перестать улыбаться.

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"Я довольна тем, как играла, как совладала с давлением. Мы нашли правильную тактику, и исполнение было тоже хорошее", – оценила матч Элина, которую во время интервью на корте "атаковала" бабочка.

Обе теннисистки были дебютантками американского четвертьфинала, и обе в третий раз за сезон дошли до такой стадии на "шлеме". И, как и в предыдущих матчах Йоханны, на стадионе Артура Эша британку поддерживал ее звездный соотечественник Том Хиддлстон. Конта пригласила актера в свой бокс, когда случайно пересеклась с ним в Нью-Йорке, куда он приехал со спектаклем "Предательство", и узнала, что тот большой фанат тенниса.

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Между тем US Open лишился первой ракетки мира: Наоми Осаку выбила Белинда Бенчич (7:5, 6:4). Одолеть швейцарку у японки не вышло уже третий раз за год. А Белинда объясняет: "Пыталась играть на корте, как в шахматы, и продумывать шаги наперед". Осака восприняла поражение по-философски: "У меня присутствует чувство грусти, но мне кажется, я многому научилась за этот турнир. Как личность я сделала шаг вперед намного дальше, чем могла себе представить". Такой ранний (как для действующей чемпионки) вылет означает, что №1 рейтинга с понедельника вновь станет австралийка Эшли Барти. В 1/4 Бенчич сыграет с хорваткой Донной Векич, а канадка Бьянка Андрееску – с бельгийкой Элизе Мертенс.

Кстати, только двое из последней восьмерки раньше проходили в 1/4-ю US Open – Бенчич (еше пять лет назад) и, конечно, Серена Уильямс, которая этой ночью обыграла Ван Цян и определить и теперь сыграет со Свитолиной.

Полуфиналиста между собой сегодня определят Рафаэль Надаль и Диего Швартцман, "зачехливший" Александра Зверева. А стать соперником одного из них все шансы есть у бойфренда Свитолиной француза Гаэля Монфиса, если тот не даст слабину в матче с Берреттини. Итальянец, к слову, восхищается стилем Монфиса: "Он в первую очередь атлет, а потом уже теннисист. То, как он двигается на корте, как прыгает – это что-то безумное". С Элиной пока шли нога в ногу: "Мы с Гаэлем подбадриваем друг друга. Я в 1/4 – он в 1/4. Теперь я в 1/2, и ему нужно поднимать уровень игры!"

В парный же четвертьфинал пробилась наша Людмила Киченок, чего ранее украинкам на US Open не удавалось. Ее дуэт с латвийкой Аленой Остапенко обыграл 2-х сеяных, тайваньско-чешский тандем Се Шувэй и Барборы Стрыцовой (6:4, 6:3). За 1/2 они поборются с американками Доулхайд и Кинг.

"Очень важно, что во время матча у нас непринужденная атмосфера в паре, – отметила Людмила. – С Аленой это просто, она веселая. Мы обе получаем удовольствие от выступлений. Я надеюсь!"

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