Минус 12 кг красоты: от какой шикарной груди отказалась соперница Свитолиной ради теннисной карьеры

Румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте

Симона Халеп. Фото: Facebook

27-летняя румынка Симона Халеп, с которой в четверг в полуфинале Уимблдона встретится украинка Элина Свитолина, за свою карьеру заработала 30 миллионов долларов призовых. Халеп выиграла "Ролан Гаррос-2018"и была финалисткой Australian Open того же года. Но прежде всего Симона известна невероятной жертвой, которую принесла во имя тенниса.

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Многие женщины даже не мечтают о таком декольте, которое было у Симоны до лета 2009 года - неудивительно, что "ходить на Халеп", чтобы полюбоваться ее роскошной "шестерочкой", в одно время стало трендом, который, впрочем, сильно не устраивал саму Симону. "Грудь доставляет мне неудобства во время игры. Ее вес приводит к тому, что я не могу максимально быстро реагировать на изменения на корте и действовать молниеносно", – жаловалась Халеп, намекая на то, что готова ради улучшения результатов решиться на операцию.

Поклонники писали ей письма, пытаясь отговорить, но теннисистка осталась непреклонной и избавилась от 12 кг красоты ради карьеры. "Решение об операции далось мне непросто, но не представляю, как с такой грудью достичь больших результатов в теннисе", – призналась после операции Халеп. Похоже, жертва оказалась оправданной – Симона стала одним из лидеров женского мирового тенниса.

Как мы писали ранее, появились новые котировки букмекеров на победителя Уимблдона-2019. Самые высокие шансы на трофей – у Серены Уильямс. Коэффициент на то, что она выиграет турнир, составляет 2.10. На Симону Халеп – 2.75. Украинка Элина Свитолина – третья по котировкам (6.50). Тогда как на Барбору Стрыцову установлен коэффициент 10.00.

Также сообщалось, какое признание сделала Свитолина после феерического выхода в полуфинал Уимблдона. "Не думала, что это произойдет здесь", – сказала украинка, которая на английской траве прервала свою серию из четырех четвертьфинальных фиаско.

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