Минус две и розовый хитрюга: Свитолина покинула ТОП-5 рейтинга, а Циципас проиграл Надалю

Элина Свитолина больше не в ТОП-5 в мировом рейтинге. Украинка съехала на седьмую позицию в после того, как не смогла защитить титул на Rogers Cup. В финал Монреаля Элину не пустила непредсказуемая американка Слоан Стивенс – 6:3, 6:3. Чемпионка US Open вышла на соперницу по финалу Гаррос Симону Халеп.

"В первом сете я вернулась в матч, у меня был шанс сделать счет 5:4, – анализировала Элина. – Во втором – то же самое. Думаю, Слоан была просто лучше в важные моменты".

Рейтинг WTA от 13 августа:

(1). Симона Халеп (Румыния) – 8061 очка (2). Каролина Возняцки (Дания) – 6135 (3). Слоан Стивенс (США) – 5727 (4). Ангелика Кербер (Германия) – 5255 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 4680 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4550 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4470 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 4395 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4345 (10). Юлия Гергес (Германия) – 3905

Между тем, в Торонто феерил грек Стефанос Циципас (№27 ATP), отметивший вчера 20-летие. Этот парень в ярко-розовой футболке сумел пробиться в финал к Рафаэлю Надалю, по ходу вырубив Тима, Джоковича, Александра Зверева и Андерсона – четыре игрока топ-10 подряд! Он самый юный теннисист, которому это удалось, со времен Рафы в 2006-м. Болезненно поражение от Циципаса воспринял Зверев. "Матч был просто жалок. Он даже не играл хорошо", – обиделся немец. Грек ответил, что просто "был хитрее". В финале сильнее оказался Надаль – 6:2, 7:6.