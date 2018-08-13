Минус две и розовый хитрюга: Свитолина покинула ТОП-5 рейтинга, а Циципас проиграл Надалю
Элина Свитолина не воспользовалась шансами и отдала финал Стивенс, а грек Циципас порвал четырех из топ-10 и обидел Зверева
Элина Свитолина больше не в ТОП-5 в мировом рейтинге. Украинка съехала на седьмую позицию в после того, как не смогла защитить титул на Rogers Cup. В финал Монреаля Элину не пустила непредсказуемая американка Слоан Стивенс – 6:3, 6:3. Чемпионка US Open вышла на соперницу по финалу Гаррос Симону Халеп.
"В первом сете я вернулась в матч, у меня был шанс сделать счет 5:4, – анализировала Элина. – Во втором – то же самое. Думаю, Слоан была просто лучше в важные моменты".
Рейтинг WTA от 13 августа:
- (1). Симона Халеп (Румыния) – 8061 очка
- (2). Каролина Возняцки (Дания) – 6135
- (3). Слоан Стивенс (США) – 5727
- (4). Ангелика Кербер (Германия) – 5255
- (6). Каролин Гарсия (Франция) – 4680
- (8). Петра Квитова (Чехия) – 4550
- (5). Элина Свитолина (Украина) – 4470
- (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 4395
- (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4345
- (10). Юлия Гергес (Германия) – 3905
Между тем, в Торонто феерил грек Стефанос Циципас (№27 ATP), отметивший вчера 20-летие. Этот парень в ярко-розовой футболке сумел пробиться в финал к Рафаэлю Надалю, по ходу вырубив Тима, Джоковича, Александра Зверева и Андерсона – четыре игрока топ-10 подряд! Он самый юный теннисист, которому это удалось, со времен Рафы в 2006-м. Болезненно поражение от Циципаса воспринял Зверев. "Матч был просто жалок. Он даже не играл хорошо", – обиделся немец. Грек ответил, что просто "был хитрее". В финале сильнее оказался Надаль – 6:2, 7:6.
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