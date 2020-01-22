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Минус украинка на Australian Open: Даяна позволила экс-первой ракетке красиво проститься

22 января, 09:23

По ходу первого сета Ястремская вела 5:1, но дала Возняцки отыграться

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская / Фото: Reuters

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прекратила борьбу за первый "шлем" сезона в одиночном разряде. Во втором круге Australian Open 19-летняя одесситка проиграла датчанке Каролин Возняцки со счетом 5:7, 5:7, хотя имела большое преимущество по ходу стартового сета и первой повела во втором. Напомним, что в первом круге АО Ястремская разнесла соперницу из Словении.

Теннисистки провели на корте чуть более двух часов. По ходу первого сета Ястремская вела в борьбе с экс-первой ракеткой мира с двумя брейками 5:1, однако до сетболов так и не дошла. Возняцки оформила шесть геймов подряд. Со старта второй партии украинка также лидировала с двумя брейками – 3:0, но также не удержала преимущество, позволив датчанке сравнять счет 4:4.

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После медицинского перерыва при счете 4:5 Ястремская в следующем гейме на своей подаче отыграла 3 матчбола, чтобы сравнять счет. Борьба вновь завязалась на подаче украинки в 12 гейме: Даяна ушла с еще двух матчболов, после чего Возняцки с шестой попытки таки завершила матч в свою пользу.

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Даяна Ястремская второй сезон подряд выступила в основной сетке Australian Open. В прошлом году украинка дошла в Мельбурне до третьего круга. в этом сезоне Даяна заявлена на "шлеме" еще и в паре с Фанни Штоллар из Венгрии. В одиночном разряде у нас осталась только Элина Свитолина. А бывший первый номер WTA 29-летняя Каролин Возняцки проводит свой последний турнир в карьере и в третьем раунде сыграет против Онс Жабер из Туниса.

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Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

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обзор Australian Open Каролин Возняцки теннисистка Даяна Ястремская

Источники: WTA , Сегодня|Спорт , Большой теннис Украины

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