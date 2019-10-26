Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

Мисс Итогового чемпионата: выбираем самую красивую теннисистку

26 октября, 22:12

Среди претенденток - прошлогодняя чемпионка украинка Элина Свитолина

Красотки! ТОП-8 теннисисток мира

Красотки! ТОП-8 теннисисток мира / Фото: Instagram

Восемь сильнейших теннисисток мира с 27 октября по 3 ноября в китайском Шэньчжэне разыграют главный трофей сезона. В Итоговом чемпионате WTA, призовой фонд которого составляет внушительные 14 миллионов долларов, выступит и первая ракетка Украины Элина Свитолина. Ее соперницами будут Эшли Барти, Каролина Плишкова, Наоми Осака, Симона Халеп, Бьянка Андрееску, Петра Квитова и Белинда Бенчич.

Прошлогодняя победительница украинка Элина Свитолина попала в Пурпурную группу с чешкой Плишковой (№2 рейтинга WTA), канадкой Андрееску (№4) и румынкой Халеп (№5).

Давайте вместе выберем самую красивую участницу Итогового чемпионата:

Реклама

В тренде
Тейлор – Прогрейс: где смотреть финал Всемирной боксерской суперсерии
Реджийс Прогрейс и Джош Тейлор сойдутся в битве за звание чемпиона WBSS

Все участницы Итогового чемпионата 2019:

  • Эшли Барти (Австралия). №1 WTA
    23 года, Instagram – 158 тысяч подписчиков
  • Каролина Плишкова (Чехия). №2 WTA
    27 лет, Instagram – 365 тысяч
  • Наоми Осака (Япония). №3 WTA
    22 года, Instagram – 1,1 млн
  • Симона Халеп (Румыния). №5 WTA
    28 лет, Instagram – 1,4 млн
  • Бьянка Андрееску (Канада). №4 WTA
    19 лет, Instagram – 668 тысяч
  • Петра Квитова (Чехия). №6 WTA
    29 лет, Instagram – 526 тысяч
  • Белинда Бенчич (Швейцария). №7 WTA
    22 года, Instagram – 297 тысяч
  • Элина Свитолина (Украина). №8 WTA
    25 лет, Instagram – 543 тысячи

Напомним, что в этом году Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Интересно, что в ТОП-10 спортсменок попали исключительно представительницы тенниса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

опрос Элина Свитолина Итоговый чемпионат WTA Петра Квитова теннисистка Симона Халеп Белинда Бенчич Каролина Плишкова Наоми Осака Эшли Барти Бьянка Андрееску

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Свитолина на стиле прибыла в Китай защищать титул чемпионки мира по теннису
Свитолина на стиле прибыла в Китай защищать титул чемпионки мира по теннисуТеннис
Украинская сенсация Уимблдона сыграет в финале юниорского Итогового турнира
Украинская сенсация Уимблдона сыграет в финале юниорского Итогового турнираТеннис
Стаховский не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Стаховский не смог пробиться в четвертьфинал турнира в ГамбургеТеннис
Стаховский с победы стартовал на турнире в Германии
Стаховский с победы стартовал на турнире в ГерманииТеннис
Рейтинг WTA: Свитолина
Рейтинг WTA: Свитолина "упала" на четыре позиции, Ястремская вошла в ТОП-25Теннис
У гостей на свадьбе Рафаэля Надаля отберут телефоны: торжество посетит бывший король Испании
У гостей на свадьбе Рафаэля Надаля отберут телефоны: торжество посетит бывший король ИспанииТеннис

Новости партнеров

Loading...
загрузка...