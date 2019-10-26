Мисс Итогового чемпионата: выбираем самую красивую теннисистку

Красотки! ТОП-8 теннисисток мира / Фото: Instagram

Восемь сильнейших теннисисток мира с 27 октября по 3 ноября в китайском Шэньчжэне разыграют главный трофей сезона. В Итоговом чемпионате WTA, призовой фонд которого составляет внушительные 14 миллионов долларов, выступит и первая ракетка Украины Элина Свитолина. Ее соперницами будут Эшли Барти, Каролина Плишкова, Наоми Осака, Симона Халеп, Бьянка Андрееску, Петра Квитова и Белинда Бенчич.

Прошлогодняя победительница украинка Элина Свитолина попала в Пурпурную группу с чешкой Плишковой (№2 рейтинга WTA), канадкой Андрееску (№4) и румынкой Халеп (№5).

Давайте вместе выберем самую красивую участницу Итогового чемпионата:

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Все участницы Итогового чемпионата 2019:

Эшли Барти (Австралия). №1 WTA

23 года, Instagram – 158 тысяч подписчиков

23 года, Instagram – 158 тысяч подписчиков Каролина Плишкова (Чехия). №2 WTA

27 лет, Instagram – 365 тысяч

27 лет, Instagram – 365 тысяч Наоми Осака (Япония). №3 WTA

22 года, Instagram – 1,1 млн

22 года, Instagram – 1,1 млн Симона Халеп (Румыния). №5 WTA

28 лет, Instagram – 1,4 млн

28 лет, Instagram – 1,4 млн Бьянка Андрееску (Канада). №4 WTA

19 лет, Instagram – 668 тысяч

19 лет, Instagram – 668 тысяч Петра Квитова (Чехия). №6 WTA

29 лет, Instagram – 526 тысяч

29 лет, Instagram – 526 тысяч Белинда Бенчич (Швейцария). №7 WTA

22 года, Instagram – 297 тысяч

22 года, Instagram – 297 тысяч Элина Свитолина (Украина). №8 WTA

25 лет, Instagram – 543 тысячи

Напомним, что в этом году Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Интересно, что в ТОП-10 спортсменок попали исключительно представительницы тенниса.

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