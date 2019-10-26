Мисс Итогового чемпионата: выбираем самую красивую теннисистку

Восемь сильнейших теннисисток мира с 27 октября по 3 ноября в китайском Шэньчжэне разыграют главный трофей сезона. В Итоговом чемпионате WTA, призовой фонд которого составляет внушительные 14 миллионов долларов, выступит и первая ракетка Украины Элина Свитолина. Ее соперницами будут Эшли Барти, Каролина Плишкова, Наоми Осака, Симона Халеп, Бьянка Андрееску, Петра Квитова и Белинда Бенчич.
Прошлогодняя победительница украинка Элина Свитолина попала в Пурпурную группу с чешкой Плишковой (№2 рейтинга WTA), канадкой Андрееску (№4) и румынкой Халеп (№5).
Давайте вместе выберем самую красивую участницу Итогового чемпионата:
Все участницы Итогового чемпионата 2019:
- Эшли Барти (Австралия). №1 WTA
23 года, Instagram – 158 тысяч подписчиков
- Каролина Плишкова (Чехия). №2 WTA
27 лет, Instagram – 365 тысяч
- Наоми Осака (Япония). №3 WTA
22 года, Instagram – 1,1 млн
- Симона Халеп (Румыния). №5 WTA
28 лет, Instagram – 1,4 млн
- Бьянка Андрееску (Канада). №4 WTA
19 лет, Instagram – 668 тысяч
- Петра Квитова (Чехия). №6 WTA
29 лет, Instagram – 526 тысяч
- Белинда Бенчич (Швейцария). №7 WTA
22 года, Instagram – 297 тысяч
- Элина Свитолина (Украина). №8 WTA
25 лет, Instagram – 543 тысячи
Напомним, что в этом году Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Интересно, что в ТОП-10 спортсменок попали исключительно представительницы тенниса.
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