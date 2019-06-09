Младенович и Бабош стали победительницами Ролан Гаррос

Французско-венгерская пара выиграла парный разряд турнира "Большого шлема"

Младенович и Бабош с трофеем. Фото: AFP

Француженка Кристина Младенович и венгерская теннисистка Тимеа Бабош стали победительницами Ролан Гаррос в женском парном разряде. В финале вторые сеяные обыграли китаянок Дуань Инъин и Чжэн Сайсай со счетом – 6:2, 6:3.

Встреча длилась 1 час 10 минут. На счету Младенович и Бабош 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Китаянки 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 4.

Для 26-летней Младенович это вторая в карьере победа на Ролан Гаррос в парном разряде. В 2016 году она взяла титул в тандеме с соотечественницей Каролин Гарсией. 26-летняя Бабош завоевала первый в карьере титул на Открытом чемпионате Франции.

Напомним, что вчера австралийка Эшли Барти нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой и впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису. После триумфа Барти стало известно, что она поднимется на второе место в рейтинге WTA. Это наивысшая позиция представительницы австралийского женского тенниса в одиночном разряде с 1976 года, когда первой ракеткой мира была Ивонн Гулагонг-Коули.

Напомним, что 7 июня свой 38-й День рождения отметила известная в прошлом теннисистка Анна Курникова.

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