"Мое сердце не велит мне лететь в Нью-Йорк": звездный Надаль отказался от защиты титула в США

Испанский теннисист не приедет на Открытый чемпионат США, который стартует в конце лета

В последний день августа в Нью-Йорке начнется-таки второй турнир из серии "Большого шлема". Однако далеко не все сильные теннисисты планеты спешат прилететь в США. Хотя вчера стало известно, что лучшая украинская теннисистка Свитолина заявилась на US Open.

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А вот прошлогодний победитель в мужском разряде, испанец Рафаэль Надаль, принял решение отказаться от поездки на турнир. Сегодня 33-летний звездный спортсмен записал видео, в котором рассказал о причинах, побудивших его остаться на Мальорке:

"Все знают, как сильно я люблю играть в Нью-Йорке. Энергию, которую я там получаю, сложно описать. Но в сегодняшних обстоятельствах после разговоров с моей семьей и командой я принял решение пропустить US Open в этом году. Я – действующий чемпион, но мое сердце говорит, что сегодня не время для такого долгого путешествия, когда не знаешь, что может случиться. Я решил остаться дома, на Мальорке, где ситуация выглядит контролируемой, и ждать новых возможностей".

В начале года Надаль попал в девочку мячом и поцеловал ее на глазах у жены.

Смотрите, как Рафа успешно выступал на Открытом чемпионате Австралии в январе:

Первый день Australian Open. Победа Надаля и поражение Шараповой Видео: Reuters

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