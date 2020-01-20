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Могла сотворить сенсацию, но сошла с "десятки": Цуренко уступила первому номеру Австралии

20 января, 13:06

В Мельбурне украинка выиграла у Эшли Барти первый сет

Эшли Барти и Леся Цуренко

Эшли Барти и Леся Цуренко / Фото: Reuters

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Украинка Леся Цуренко зачехлила ракетку в первом туре Открытого чемпионата Австралии-2020. Сегодня в Мельбурне она уступила первой ракетке мира, хозяйке кортов Эшли Барти в трех сетах 7:5, 1:6, 1:6. Стоит отметить. что для Леси это был только второй матч после возвращения в тур после травмы локтя.

Матч продолжался примерно полтора часа. В первой партии Цуренко выглядела очень хорошо, ответила своими тремя брейками на два брейка соперницы и выиграла ее 7:5. После чего в следующих двух сетах инициативу перехватила уже австралийка, а украинка сумела оформить только два гейма. На счету Барти в матче 10 эйсов при одной двойной ошибке, 25 виннеров при 30 невынужденных ошибках, у Леси Цуренко – один эйс при 9 двойных ошибках, 9 виннеров и 37 невынужденных ошибок.

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Ранее девушки встречались на корте дважды. В 2014 году украинка проиграла австралийке в квалификации в Акапулько, однако в 2018 году обыграла ее в Брисбене. Цуренко в десятый раз сыграла на Australian Open: свой лучший результат Леся показала в 2013 году, когда дошла до третьего круга.

Леся Цуренко

Леся Цуренко / Фото: Reuters

Завтра в программе игрового дня заявлены четыре матча с участием украинок. Ястремская должна была играть сегодня, гл матч украинки на Australian Open 2020 перенесениз-за природной стихи.

Смотрите, как Даяна Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Аделаиде

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Леся Цуренко Australian Open теннисистка Эшли Барти

Источники: Сегодня|Спорт , Большой теннис Украины

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