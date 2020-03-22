"Мои молитвы тем, кто держит мир на плаву", – юная украинская теннисистка поделилась эмоциями

Марта Костюк надеется, что люди станут добрее друг к другу и планете в целом

Пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на жизнь всех слоев общества, в том числе и на спортсменов. Представители мира спорта уже включились в борьбу с вирусом. Например, скромный волейбольный клуб "Решетиловка" нашел способ помочь борьбе с коронавирусом на Полтавщине. А юная украинска теннисистка Марта Костюк поделилась в соцсетях своими переживаниями и надеждами на лучшее.

В частности 17-летняя спортсменка написала в соцсетях на английском языке:

"Сложно просыпаться каждый день и читать все больше и больше плохих новостей. Мир сейчас в очень трудном положении. Так много ужасных вещей происходит. Нам нужно держаться вместе, чтобы пройти через все это. Надеюсь, когда все это закончится, мы научимся лучше относиться друг к другу и к планете... Я посылаю свои молитвы всем, кто сейчас переживает трудности, всем медикам и каждому, кто работает, чтобы удерживать мир на плаву в это ужасное время. Также особенные молитвы за Загреб – город, который я действительно люблю. Этим утром Загреб настигло землетрясение магнитудой в 5,5 балла. В центре города есть значительные разрушения. Люди на улицах… Мои мысли – с жителями Загреба и всем миром". В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

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