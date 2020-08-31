Молодая украинская теннисистка вынесла с корта именитую россиянку в стартовом матче US Open

Сегодня на хардовых кортах Нью-Йорка начался второй турнир из серии "Большого шлема" – Открытый чемпионат США. Как известно, на US Open выступают семеро украинок. К этому моменту завершились уже две встречи с участием наших девчат.

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Довольно неожиданной стала победа 18-летней Марты Костюк над россиянкой Дарьей Касаткиной, в 2018 году входившей в десятку лучших теннисисток планеты и заработавшей уже более шести миллионов долларов. Киевлянка, которая занимает 137-е место в мировом рейтинге, просто не оставила шансов сопернице (№70) – 6:1, 6:2. Украинка выиграла 60 розыграшей против 33 у Касаткиной, но при этом умудрилась допустить 21 невынужденную ошибку, тогда как Дарья – 17. Марта впервые в карьере вышла во второй раунд в Штатах.

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А вот 23-летняя Ангелина Калинина сложила оружие в первом же круге. Правда, ее соперницей была третья ракетка мира – чешка Каролина Плишкова. Девушка из Новой Каховки дала бой в первом сете, но на второй сил у нее не осталось – 4:6, 0:6. Зато поиграла на центральном корте имени Артура Эша.

Смотрите, как украинки побеждали на Открытом чемпионате Австралии в январе:

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