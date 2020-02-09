Монфис обставил свою девушку Свитолину, выиграв чек на 2,5 миллиона

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Девятая ракетка мира Гаэль Монфис выиграл турнир ATP Open Sud de France, который проходил в Монпелье. В решающем матче соревнований француз, являющийся парнем лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной, обыграл канадца Вашека Поспишила. Напомним, ранее сама Свитолина выиграла путевку в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.

Лучшие моменты матча Монфис – Поспишил

Финальный поединок Гаэля Монфиса против Вашека Поспишила продолжался 1 час 35 минут и завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу возлюбленного Свитолиной. За это время Гаэль оформил шесть эйсов, пять двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из четырех.

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Девятый титул Монфиса в одиночном разряде принес ему 91 010 евро призовых. Это почти 2,5 млн гривен. Обыгранный им в финале канадец пополнил свой счет на 50 380 евро.

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Таким образом Гаэль Монфис быстрее своей девушки оформил первый титул в 2020 году. Однако по количеству трофеев за всю карьеру Элина Свитолина продолжает уверенно лидировать – 13 титулов против 9 у Гаэля.

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