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Монфису стоит напрячься: Свитолина в Катаре повстречалась с куда более крутым французом

23 февраля, 23:50

Лучшая украинская теннисистка засветилась в компании знаменитого тренера Арсена Венгера

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во время гала-ужина в Катаре встретилась с легендой футбола – бывшим тренером лондонского "Арсенала", 70-летним французом Арсеном Венгером. Кстати, соотечественником своего парня – Гаэля Монфиса. Совместное фото с Венгером Свитолина выложила у себя в Instagram.

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Фолловеры Элины не оставили без внимания такой кадр Свитолиной, засыпав ее комментариями с намеками: "Арсен еще молодой, горячий", "Тоже француз? Интересненько...". Словом, Гаэлю Монфису болельщики советуют не расслабляться.

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Между тем другие подписчики Элины Свитолиной просят ее передать Арсену Венгеру привет и просьбу рассмотреть вариант с возвращением на тренерский мостик лондонских "канониров": "Арсенчик, давай обратно в "Арсенал", а то там беда совсем".

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Ранее мы рассказывали, что Монфис обставил свою девушку Свитолину, выиграв чек на 2,5 млн грн. Французский теннисист быстрее украинки открыл счет своим трофеям в 2020 году.

Смотрите, как Свитолина выигрывала последние крупные соревнования

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теннис Элина Свитолина Арсен Венгер

Источник: Сегодня|Спорт

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