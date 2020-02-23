Монфису стоит напрячься: Свитолина в Катаре повстречалась с куда более крутым французом

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во время гала-ужина в Катаре встретилась с легендой футбола – бывшим тренером лондонского "Арсенала", 70-летним французом Арсеном Венгером. Кстати, соотечественником своего парня – Гаэля Монфиса. Совместное фото с Венгером Свитолина выложила у себя в Instagram.

Читайте также: Украинская звезда мирового тенниса Марта Костюк разрыдалась после двойного триумфа в Египте

Фолловеры Элины не оставили без внимания такой кадр Свитолиной, засыпав ее комментариями с намеками: "Арсен еще молодой, горячий", "Тоже француз? Интересненько...". Словом, Гаэлю Монфису болельщики советуют не расслабляться.

Реклама

Между тем другие подписчики Элины Свитолиной просят ее передать Арсену Венгеру привет и просьбу рассмотреть вариант с возвращением на тренерский мостик лондонских "канониров": "Арсенчик, давай обратно в "Арсенал", а то там беда совсем".

В тренде Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

Ранее мы рассказывали, что Монфис обставил свою девушку Свитолину, выиграв чек на 2,5 млн грн. Французский теннисист быстрее украинки открыл счет своим трофеям в 2020 году.

Смотрите, как Свитолина выигрывала последние крупные соревнования

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама