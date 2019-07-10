Мухова издевалась над Свитолиной, но Элина прибила "флегматичку": как украинка творила историю на Уимблдоне

Эхо поединка первой ракетки Украины против дочки бывшего футболиста "Сигмы" Йозефа Мухи

Элина Свитолина. Фото: Reuters

Вчера мы впервые видели представителя Украины в четвертьфинале Уимблдона. А завтра впервые увидим в полуфинале! Элина сделала это! Обыграв Каролину Мухову, Свитолина стала первой в истории нашего женского тенниса, кто добрался до 1/2 финала одиночки на турнире "Большого шлема".

Элина ныне 8-я ракетка мира, Каролина, дочь бывшего футболиста "Сигмы" Йозефа Мухи, которую чешская пресса называет "Флегматичкой из Оломоуца", сейчас №68, и это ее высший рейтинг в карьере. Украинка с ходу отобрала подачу у чешки, а потом началось то, о чем предупреждал легендарный Матс Виландер. "Это будет хорошой матч для Свитолиной, потому что Мухова из тех, кто все время старается креативить, придумать что-то эдакое с мячом". Хитрые укороченные, неожиданные диагонали, выходы к сетке – следующие четыре гейма выиграла Каролина, 4:1. Один укороченный – встретила мяч без замаха, с отскока от травы – был просто издевательским. Потом 5:2, и Мухова вышла подавать на сет.

Но ведь мы знаем, у Свитолиной есть качество, которого так не хватало многим нашим теннисисткам. В такие моменты она не психует, а собирается. Украинка вцепилась, добавила мощи, а с ней у Элины порядок, – и выиграла 5 геймов подряд! Победа 7:5! Насчет "вцепилась" – показательным был гейм, когда она сравняла счет (5:5) – длился он аж 18 розыгрышей.



















"Такого длинного матча я еще не играла", – говорила Мухова после 1/8-й с Плишковой, и ее усталось начала сказываться во втором сете матча против Свитолиной. Украинка не сбавляла обороты, а чешка после геймов уже просто плелась к своему стулу. Свитолина повела 5:2, Мухова сделала намек на обратный римейк первого сета – сократив 5:4, но украинка додавила, реализовав матчбол подачей почти навылет – 6:4. Мы в полуфинале.

"Превосходные чувства! – улыбалась Элина после. – Это первый полуфинал "Большого шлема" для меня и, если честно, не ожидала, что он будет здесь. Но это захватывающе, и я уже с нетерпением жду, что дальше!"

До этого Свитолина четыре раз играла в четвертьфинале Grand Slam – дважды на "Гаррос" и в Австралии. И вот, наконец, смяла этот барьер: "Мне приходилось бороться за каждое очко, брать свои шансы, да просто пытаться еще раз перебить мяч через сетку".

У Элины за выход в полуфинал уже 662 031 евро призовых, победитель турнира получит 2 645 874 евро. В 1/2-й Свитолина ждет экс-первая ракетка мира Симона Халеп. С ней у украинки 4:3 в личных. В другом полуфинале встретятся Серена Уильямс (о, да!) и неожиданно Барбора Стрыцова.

Как мы писали ранее, появились новые котировки букмекеров на победителя Уимблдона-2019. Самые высокие шансы на трофей – у Серены Уильямс. Коэффициент на то, что она выиграет турнир, составляет 2.10. На Симону Халеп – 2.75. Украинка Элина Свитолина – третья по котировкам (6.50). Тогда как на Барбору Стрыцову установлен коэффициент 10.00.

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