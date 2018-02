Муж Серены Уильямс разместил в Калифорнии биллборды, посвященные ей и дочери

Алексис Оганян, супруг Серены Уильямс, разместил на шоссе, ведущем от Палм-Спрингс к Индиан-Уэллсу, биллборды в ее честь.

На одном из них написано G.M.O.A.T. (Greatest mother of all time – величайшая мама всех времен, отсылка к G.O.A.T. – величайший всех времен, где речь идет о теннисных достижениях). Три других биллборда связаны друг с другом и вместе образуют ту же надпись уже не в виде аббревиатуры, а полностью. Все биллборды сопровождаются фотографиями Серены или их дочери.

These just went up on alongside I-10 into Palm Springs. @OlympiaOhanian & I wanted to welcome her back to tennis. Designed them myself, with some help from Jr.#GMOAT pic.twitter.com/zRcMmxhgB5