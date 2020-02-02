"Мужик, ты сделал себе имя": как чемпион Australian Open в гневе вычитывал судью и даже тронул его

Новак Джокович был недоволен предупреждением и теперь ему грозит штраф

Новак Джокович / Фото: Reuters

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В мужском финале Australian Open-2020 между сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом произошел скандальный эпизод. Балканский теннисист агрессивно повел себя в отношении судьи Дамиэна Дюмусуа. Инцидент произошел при счете 4:4 во втором сете. Джокович слишком долго готовился ввести мяч, и судья на вышке оштрафовал его за затяжку времени, лишив первой подачи. Ноле проиграл гейм и в ярости ринулся к скамейке.

Разгневанный Новак по дороге к своему месту похлопал судью по ноге, а впоследствии выдал в его адрес целую тираду, громко крикнув:

"Ты оставишь о себе след этим матчем, отличная работа, мужик. Особенно во втором сете. Ты сделал себе имя, отличная работа".

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Обычно за такие действия теннисистов наказывают. Действия Джоковича, который в итоге выиграл свой 8 титул в Австралии, могут квалифицировать как рукоприкладство по отношению к арбитру, а максимальный штраф за это – 20 тысяч долларов. Хотя для человека, который только что выиграл 2,85 миллиона – это не должно стать проблемой.

Отметим, что у Новака нередко сдают нервы – иногда он разговаривает только сам с собой, а бывает, что под его горячую руку попадают и окружающие. Так, в первом сете он сорвался на фанатов, крикнувших ему под руку. "Заткнитесь, ***** [блин]!", – заорал он трибунам после проигранного мяча. В свое время Джокович получил рекордный штраф на Ролан Гаррос.

Ранее мы сообщали, что 15-летний теннисист умер после падения на корте.

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