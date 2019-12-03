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Музыкально-комедийная группа сняла клип с Надалем и Джоковичем о чешской звезде тенниса

3 декабря, 15:02

Чешский коллектив посвятил ролик соотечественнице Каролине Плишковой

Каролина Плишкова

Каролина Плишкова

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Звезда мирового тенниса Каролина Плишкова стала героиней клипа своих соотечественников. Музыканты чешской группы Tezkej Pokondr сделали ролик, посвященный теннисистке. И включили в него обращения звездных Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Джона Макинроя. Ранее мы писали, что бывший лучший теннисист Украины возвращается на открытый чемпионат Австралии после травмы.

Пражская музыкально-комедийная группа известна своими кавер-версиями мировых хитов. В их репертуаре песни от 1960-х годов до нашего времени.

Сама же Каролина пока что объявила о смене тренера. Закончив работу с испанкой Кончитой Мартинес, спортсменка начала сотрудничество с Даниэлем Вальверде из Венесуэлы. Ранее он тренировал тренировал таких звезд как Энди Маррей, Томаш Бердых, Григор Димитров, Стэн Вавринка.

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клип теннис группа ролик Рафаэль Надаль Каролина Плишкова

Источник: xsport.ua

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