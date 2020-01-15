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"Мы играем во что-то типа "бум-бум-бум": украинская героиня Австралии в преддверии четвертьфинала

15 января, 18:06

Даяна Ястремская прокомментировала победу над Кербер и вспомнила матчи с Векич

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская / Фото: Twitter

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Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала выход в четвертьфинал соревнований в австралийской Аделаиде. Во втором круге ее соперницей была немка Анжелик Кербер, которая отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:3, 2:0 в пользу нашей теннисистки.

"Поначалу мне было неудобно играть, ведь ветер был слишком сильным. Я попыталась подкорректировать теннис, и у меня получилось — удалось начать играть более стабильно, при этом меньше рискуя. Удар за ударом я выполняла точно и грамотно, – призналась Ястремская. – Вначале я не замечала, что Анжелик травмирована, ведь она отлично играла. Жаль, конечно. Надеюсь, она успеет восстановиться к Australian Open".

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Теперь в 1/4 финала Даяна встретится с хорваткой Донной Векич. До этого девушки встречались дважды и оба поединка в двух сетах выиграла Ястремская.

"Думаю, будет интересный матч. Обычно мы играем во что-то типа "бум-бум-бум". Интенсивный теннис, – говорит украинка. – Пересмотрю нашу последнюю встречу и сделаю всё возможное для победы завтра".

Напомним, что в первом круге Ястремская победила венгерку Тимеа Бабош.

Смотрите, как Ястремская уверенно стартовала на теннисном турнире в австралийской Аделаиде

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WTA теннисистка Даяна Ястремская Донна Векич

Источник: WTA

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