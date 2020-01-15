На Australian Open матчи украинок перенесены, но все рады: в Мельбурне пошел сильный дождь

На чемпионате Австралии матчи отложили из-за дождя

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В среду на Открытом чемпионате Австралии должны были продолжиться отборочные соревнования. Несмотря на жару в 30-35 градусов и нездоровый воздух от пожаров на континенте. К слову, мы сообщали, что украинцу Сергею Стаховскому задымленность воздуха не мешает играть.

Сегодня организаторы таки открыли утреннюю сессию и успели провести по одному-два матча на открытых кортах. После этого в Мельбурне пошел ливень! Ожидается, что дождь уменьшит пожары и, соответственно, улучшит качество воздуха. Пока же большинство матчей перенесли со среды на четверг.

В квалификации Australian Open заявлено пятеро украинцев. Пока что матчи первого раунда успели провести только Сергей Стаховский и Ангелина Калинина. Во вторник лидер мужской сборной победил, девушка – проиграла. Все еще ждут своего старта Дарья Лопатецкая, Катарина Завацкая и Марта Костюк.

Ожидается, что в ближайшие дни в Мельбурне не раз пойдет дождь. Поэтому рассматривается вариант переноса отборочных матчей на корты с раздвижными крышами.

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