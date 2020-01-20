На что рассчитывать украинкам на первом "шлеме" сезона: фавориты "погорелого" Australian Open-2020

У женщин в топе 38-летняя Серена Уильямс, у мужчин - свежеиспеченный чемпион ATP Cup

Элина Свитолина / Фото: Facebook

Сегодня ночью в Мельбурне стартовала основная сетка первого турнира Большого шлема в 2020 году – Australian Open с призовым фондом 49 564 735 долларов. Из-за лесных пожаров, которые охватили Зеленый континент в конце 2019-го, был риск переноса матчей теннисного мэйджера, но организаторы заверили, что здоровью спортсменов ничего не угрожает. Тем временем аналитики букмекерских контор назвали фаворитов Австралии-2020.

У женщин самые высокие котировки на победу у 23-й чемпионки "шлемов" американки Серены Уильямс – 4.50. Накануне Australian Open в Окленде 38-летняя Уильямс выиграла первый трофей за три года. На втором месте в списке фавориток AO Японка Наоми Осака – 8.00, на третьем – первая ракетка мира Эшли Барти – 8.50.

Серена Уильямс с дочкой / Фото: WTA

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина на девятой позиции у букмекеров – 26.00. Даяна Ястремская, дошедшая до финала турнира WTA в Аделаиде, также имеет неплохие шансы. По прогнозам 19-летняя украинка 12-я в списке соискательниц – 34.00. Сегодня Ястремская (№21 в рейтинге WTA) встретится со словенкой Кайей Юван (№126 WTA).

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У мужчин букмекеры отдают преимущество прошлогоднему чемпиону и второму номеру ATP сербу Новаку Джоковичу, который стал первым победителем ATP Cup со сборной Сербии – 2.20. Вторым идет первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль – 6.00, третьим россиянин Даниил Медведев – 8.00, 20-кратный победитель турниров большого шлема швейцарец Роджер Федерер расположился на четвертой позиции – 8.50.

Новак Джокович / Фото: AFP

Украинские теннисисты второй год подряд не выступят на Australian Open: Сергей Стаховский проиграл в квалификации, а Александр Долгополов еще восстанавливается после травмы. Правда, в парном турнире сыграет Денис Молчанов.

Смотрите, как теннисистка Даяна Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира

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