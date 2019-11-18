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На матч Федерера и Зверева 41 тысячу билетов продали за три часа

18 ноября, 16:13

Звезды мирового тенниса проведут в Мексике выставочный матч на огромной арене

Федерер и Зверев

Федерер и Зверев

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После официального завершения теннисного сезона звездные Роджер Федерер и Александр Зверев решили провести еще и показательный матч в Мексике. Причем в ближайшую субботу, 23 ноября, они встретятся на арене в Мехико, которая может вместить 41 тысячу зрителей! Напомним, оба теннисиста принимали участие в Итоговом чемпионате АТР, который завершился вчера в Лондоне. Победителем турнира стал 21-летний грек Стефанос Циципас, обыгравший в финале прошлогоднего триумфатора – австрийца Доминика Тима.

Интересно, что все билеты на "Плаза де Торос" в мексиканской столице на шоу Федерера и Зверева разошлись всего за три часа! Встреча пройдет под соответствующей вывеской: "Самый великий матч".

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Правда, на Итоговом чемпионате в Лондоне и Александр, и Роджер сошли с дистанции в полуфиналах. Немец уступил Тиму, а швейцарец не устоял перед будущим победителем Циципасом, проиграв в двух сетах.

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Мексика билеты теннис Мехико Роджер Федерер Александр Зверев

Источник: Сегодня|Спорт

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