На матч Федерера и Зверева 41 тысячу билетов продали за три часа

Федерер и Зверев

Реклама

После официального завершения теннисного сезона звездные Роджер Федерер и Александр Зверев решили провести еще и показательный матч в Мексике. Причем в ближайшую субботу, 23 ноября, они встретятся на арене в Мехико, которая может вместить 41 тысячу зрителей! Напомним, оба теннисиста принимали участие в Итоговом чемпионате АТР, который завершился вчера в Лондоне. Победителем турнира стал 21-летний грек Стефанос Циципас, обыгравший в финале прошлогоднего триумфатора – австрийца Доминика Тима.

Интересно, что все билеты на "Плаза де Торос" в мексиканской столице на шоу Федерера и Зверева разошлись всего за три часа! Встреча пройдет под соответствующей вывеской: "Самый великий матч".

Читайте также:Свитолина возвращается на Родину с благородной миссией

Правда, на Итоговом чемпионате в Лондоне и Александр, и Роджер сошли с дистанции в полуфиналах. Немец уступил Тиму, а швейцарец не устоял перед будущим победителем Циципасом, проиграв в двух сетах.

Смотрите сюжет о том, как украинка Элина Свитолина стала третьей ракеткой мира

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама