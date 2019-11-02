На отказе: Свитолина второй год подряд сыграет в финале Итогового турнира

Первая ракетка Украины восьмая ракетка мира Элина Свитолина прошла на отказе 22-летнюю швейцарку Белинду Бенчич в полуфинале Итогового турнира WTA Finals, который проходит в китайском Шэньчжэне.
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Бенчич отказалась продолжать матч при счете 5:7, 6:3, 4:1 в пользу Свитолиной.
На момент остановки игры украинка осуществила 4 брейка, отдав 2 подачи сопернице. Свитолина совершила 16 эйсов при 7 двойных ошибках.
Украинка стала первой теннисисткой которая прошла в финал Итогового чемпионата на следующий год после победы.
Элина Свитолина является действующей чемпионкой турнира. В другом полуфинале встретятся чешка Каролина Плишкова и австралийка Эшли Барти.
Белинда Бенчич (Швейцария) – Элина Свитолина (Украина) – 7:5, 3:6, 1:4
Ранее мы писали, что Элина в Китае выиграла уже 25 миллионов гривен, в переводе на доллары – 995 тысяч.
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