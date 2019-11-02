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На отказе: Свитолина второй год подряд сыграет в финале Итогового турнира

2 ноября, 15:06

Бенчич не смогла доиграть поединок

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Первая ракетка Украины восьмая ракетка мира Элина Свитолина прошла на отказе 22-летнюю швейцарку Белинду Бенчич в полуфинале Итогового турнира WTA Finals, который проходит в китайском Шэньчжэне.

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Бенчич отказалась продолжать матч при счете 5:7, 6:3, 4:1 в пользу Свитолиной.

На момент остановки игры украинка осуществила 4 брейка, отдав 2 подачи сопернице. Свитолина совершила 16 эйсов при 7 двойных ошибках.

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Украинка стала первой теннисисткой которая прошла в финал Итогового чемпионата на следующий год после победы.

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Элина Свитолина является действующей чемпионкой турнира. В другом полуфинале встретятся чешка Каролина Плишкова и австралийка Эшли Барти.

Белинда Бенчич (Швейцария) – Элина Свитолина (Украина) – 7:5, 3:6, 1:4

Ранее мы писали, что Элина в Китае выиграла уже 25 миллионов гривен, в переводе на доллары – 995 тысяч.

Смотрите также сюжет, как Элина Свитолина обыграла чешскую теннисистку Плишкову на старте турнира в Китае

Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

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теннис Элина Свитолина теннисистка

Источник: Сегодня|Спорт

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