На открытые Итогового чемпионата АТР теннисисты добирались на метро

В Лондоне участники Итогового турнира ATP приехали на церемонию его открытия в Вестминстер на метро со станции North Greenwich (15 минут, семь остановок).

Дебютант турнира 33-летний Джон Изнер поделился впечатлениями: "Мы все один-два раза точно спускались в метро, но этот был не похож на предыдущие. Очень было прикольно всем вместе войти в вагон. Люди были удивлены, особенно при виде Роджера и Новака. Для них это было очень интересно".

По итогам жеребьевки Итогового чемпионата АТР, в группу Куэртена попал лидер рейтинга Новак Джокович, компанию которому составили Марин Чилич, Александр Зверев и Джон Изнер. В квартет Хьюитта жребий определил Роджера Федерера, Доминика Тима, Кевина Андерсона и Кеи Нишикори.

Изначально в соревновании должны были участвовать Рафаэль Надаль и Хуан Мартин дель Потро, но они снялись из-за травм. Их места заняли Кеи Нишикори и Джон Изнер.

Ранее мы писали, что Новак Джокович в пятый раз завершит сезон первой ракеткой мира. Лучший результат лишь у Пита Сампраса – шесть сезонов на первой строчке рейтинга.

Напомним, что женский Итоговый чемпионат WTA выиграла украинка Элина Свитолина.