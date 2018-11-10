На открытые Итогового чемпионата АТР теннисисты добирались на метро
Турнир восьми сильнейших игроков мира пройдет в Лондоне
В Лондоне участники Итогового турнира ATP приехали на церемонию его открытия в Вестминстер на метро со станции North Greenwich (15 минут, семь остановок).
Дебютант турнира 33-летний Джон Изнер поделился впечатлениями: "Мы все один-два раза точно спускались в метро, но этот был не похож на предыдущие. Очень было прикольно всем вместе войти в вагон. Люди были удивлены, особенно при виде Роджера и Новака. Для них это было очень интересно".
По итогам жеребьевки Итогового чемпионата АТР, в группу Куэртена попал лидер рейтинга Новак Джокович, компанию которому составили Марин Чилич, Александр Зверев и Джон Изнер. В квартет Хьюитта жребий определил Роджера Федерера, Доминика Тима, Кевина Андерсона и Кеи Нишикори.
Изначально в соревновании должны были участвовать Рафаэль Надаль и Хуан Мартин дель Потро, но они снялись из-за травм. Их места заняли Кеи Нишикори и Джон Изнер.
Ранее мы писали, что Новак Джокович в пятый раз завершит сезон первой ракеткой мира. Лучший результат лишь у Пита Сампраса – шесть сезонов на первой строчке рейтинга.
Напомним, что женский Итоговый чемпионат WTA выиграла украинка Элина Свитолина.
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