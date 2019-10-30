На пределе физических сил: смотрите, как Свитолина дожала Халеп и досрочно вышла в полуфинал

Сегодня во втором туре группового раунда Итогового турнира WTA украинская прима Элина Свитолина в двух сетах обыграла экс-первую ракетку мира румынку Симону Халеп со счетом 7:5, 6:3 и вышла в полуфинал форума в китайском Шэньчжэне. "В этом матче требовалось невероятное количество физических сил, – сказала после встречи одесситка. – Мы обе доставали много мячей и тратили много энергии на корте. Сегодня я отыграла очень стабильно, очень хорошо действовала в защите и этим я очень довольна".
Смотрите обзор самых интересных моментов этой невероятной по своему накалу встречи:
Ранее мы писали, что Элина в Китае выиграла в Китае уже 25 миллионов гривен, в переводе на доллары – 995 тысяч.
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Напомним, что Свитолина является действующей чемпионкой Итогового турнира, на кону которого в этом году 14 миллионов долларов призовых. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, украинка победила американку Слоан Стивенс – 3:6, 6:2, 6:2. А в этом году на корте в Шэньчжэне побила рекорд Финалов WTA уже в первом же матче.
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