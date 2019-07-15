На стиле: в чем звезды приходили посмотреть на матчи Уимблдона

Теннисисты на Уимблдоне одеты только в белое, а вот зрители чувствуют себя немножко фривольнее

Дэвид Бекхэм на Уимблдонском теннисном турнире. Фото: AFP

Традиционно, на Уимблдонском теннисном турнире для спортсменов действует жесткий дресс-код: они должны быть исключительно в белой форме, включая напульсники, шнурки и даже подошву на кроссовках! Но это – только на корте. А ВИПы на трибунах в 2019 году чувствовали себя немножко фривольнее. Посмотрим, в чем на Уимблдон пришли звездные гости.

Украинка Дарья Снигур выиграла юниорский Уимблдон:

Меган "Майкл"

Это не Майкл Джексон, друзья. Это Меган Маркл, герцогиня Сассекская, болеет за Серену Уильямс. Белыми в полосочку были многие VIP-дамы.

Бекхэм £3448

Бекс на матче Халеп и Свитолиной. Блейзер Tom Ford £2420, поло Ralph Lauren £60, галстук Givenchy £135, очки The Row £343... Лук: £3448.

Тренд "песок"

Опа! И звезда бокса Дэвид Хэй тоже заявился на трибуны Уимблдона-2019 в песочном пиджачке. Совпадение? Не думаем!

Елизавета-2019

Елизавета II последний раз посетила Уимблдон в 2010-м. В 2019-м ограничимся Клэр Фой, Елизаветой II в золотоглобусном сериале "Корона".

Расшитый сэр

Сэр Клифф Ричард в расшитом пиджаке, что понятно. Человек продал в Британии 21 млн синглов, больше только Beatles и Пресли.

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