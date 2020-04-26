"На улице военные. Боюсь выходить": теннисистка, уменьшившая грудь, излила душу по поводу пандемии

Румынка Симона Халеп, совершившая невероятную жертву во имя тенниса, признается, что сейчас ей реально страшно

Вторая ракетка мирового тенниса румынка Симона Халеп рассказала о своих переживаниях во время пандемии коронавируса. Ранее в Италии девушки сыграли в теннис, находясь на крышах соседних домов. Но, похоже, такой вараинт – не для Халеп, которая во время карантина решила закрыться в четырех стенах.

"Я вообще не выхожу на улицу, – заявила в комментарии CNN румынка Симона Халеп. – Я человек, который воспринимает все эти вещи с большой серьезностью и по-настоящему переживает. У нас очень строгий карантин, улицы патрулируют военные, а просто выходить из дома запрещено. Мне действительно страшно. Стараюсь не смотреть слишком много новостей и не читать о коронавирусе".

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Отметим, что за свою карьеру 28-летняя румынка Симона Халеп выиграла "Уимблдон", "Ролан Гаррос", заработала 36,6 миллиона долларов призовых. Однакопрежде всего Симона известна невероятной жертвой, которую принесла во имя тенниса. Чтобы быть более мобильной на корте, Халеп уменьшила себе грудь, после операции лишившись завораживавшей ее поклонников "шестерочки".

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Симона Халеп до уменьшения груди – и после

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