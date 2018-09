На US Open теннисный судья упал с вышки

На Открытом чемпионате по теннису произошел курьезный эпизод. Судья Джон Блом упал с вышки. Перед парным матчем между Фабио Фоньини/ Симоне Болелли и Кевином Кравицом/ Максимилианом Мартерером он спускался с вышки, но упал на спину и в падении чуть не выбил у Болелли из рук бутылку.

"Подлокотник отломался прямо у меня в руках, когда я пытался спуститься. Ничего не повредил, только самолюбие", – позже написал Блом в соцсетях.

This umpire incident should be getting all the attention tbh #USOpen pic.twitter.com/eiHjSVxIdn