На US Open теннисный судья упал с вышки

На Открытом чемпионате по теннису произошел курьезный эпизод. Судья Джон Блом упал с вышки. Перед парным матчем между Фабио Фоньини/ Симоне Болелли и Кевином Кравицом/ Максимилианом Мартерером он спускался с вышки, но упал на спину и в падении чуть не выбил у Болелли из рук бутылку.

"Подлокотник отломался прямо у меня в руках, когда я пытался спуститься. Ничего не повредил, только самолюбие", – позже написал Блом в соцсетях.

This umpire incident should be getting all the attention tbh #USOpen pic.twitter.com/eiHjSVxIdn — Nikhila (@kokudum) 31 августа 2018 г.

Напомним, что на US Open это не первый забавный случай. Ранее французская теннисистка Ализе Корне надела футболку задом наперед. Когда спортсменка увидела эту оплошность, она решила снять майку и надеть ее правильно. За это Корне получила предупреждение от судьи матча. Согласно правилам WTA, участницам разрешено снимать элементы экипировки только за пределами корта.

Кстати, вчера лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертый круг последнего в году турнира "Большого шлема" US Open. В третьем раунде соревнований Свитолина в двух сетах обыграла китаянк Ван Цян – 6:4, 6:4.