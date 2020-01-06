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"Начнем заново": экс-первая ракетка Украины пытается вернуться в большой теннис

6 января, 22:57

Александр Долгополов объявил о возобновлении тренировок

Александр Долгополов

Александр Долгополов / Фото: AFP

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Некогда лучший теннисист Украины Александр Долгополов-младший не теряет надежд вернуться в профессиональный спорт. Минувший год для киевлянина был неудачным. Сначала Долгополова покусал сервал, а затем спортсмен пытался преодолеть череду травм.

Весной, а затем и летом Долгополов делал операции на кисти, желая появиться на корте еще в 2019 году. Он даже заявился на Открытый чемпионат Австралии, который традиционно проходит в январе. Однако пришлось лечить и ногу, восстановление затянулось, и Александру пришлось сняться с Australian Open.

Однако 6 января теннисист обрадовал поклонников фотографией и сообщением в соцсетях о том, что снова возвращается к работе и начинает тренироваться. "Ну, что, начнем заново. Всех с праздниками", – написал Долгополов.

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Сейчас 31-летний спортсмен даже не значится в рейтинге АТР. А наивысшей его позицией была 13-я в январе 2012 года. Также он выиграл три турнира АТР и порой выступал за сборную Украины в Кубке Дэвиса.

Смотрите, как Александр играл со своим домашним сервалом из семейства кошачьих

Александр Долгополов сервал Видео: Instagram

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