Надаль обиделся на Кирьоса после скандальной подачи

Австралиец отыграл по ходу поединка три матчбола

Надаль покинул турнир в Акапулько. Фото: AFP

Надаль обиделся на Кирьоса после скандальной подачи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7d8/b0d/5c77d8b0d66e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7d8/b0d/5c77d8b0d66e5.jpg 2019-02-28T14:48:58+02:00 Теннис Австралиец отыграл по ходу поединка три матчбола

Испанец Рафаэль Надаль раскритиковал австралийца Ника Кирьоса после их матча во втором раунде соревнований в Акапулько (Мексика). Кирьос выиграл со счетом – 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6), отыграв по ходу решающего тай-брейка три матчбола.

"Ник – игрок с огромным талантом. Он мог бы выигрывать турниры "Большого шлема" и бороться за самые высокие позиции в рейтинге, но есть причина, по которой он находится там, где находится. Ему не хватает уважения к публике, сопернику и к себе самому", – заявил Надаль.

В одном из моментов игры Кирьос выполнил подачу из-под руки. Это не запрещено, но считается дурным тоном.

Ранее мы писали, что итальянская теннисистка Сара Эррани с помощью подлой подачи обыграла нашу Катерину Бондаренко в финале турнира в американском Индиан-Уэллсе.

Кстати, футбольный арбитр Ярослав Жадан назвал теннисиста Сергея Стаховского позорищем, обвинив того в участии в договорных матчах.

Напомним, что украинская теннисистка Элина Свитолина осень прошлого года выиграла Итоговый чемпионат WTA:

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