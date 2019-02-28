Надаль обиделся на Кирьоса после скандальной подачи
Австралиец отыграл по ходу поединка три матчбола
Испанец Рафаэль Надаль раскритиковал австралийца Ника Кирьоса после их матча во втором раунде соревнований в Акапулько (Мексика). Кирьос выиграл со счетом – 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6), отыграв по ходу решающего тай-брейка три матчбола.
"Ник – игрок с огромным талантом. Он мог бы выигрывать турниры "Большого шлема" и бороться за самые высокие позиции в рейтинге, но есть причина, по которой он находится там, где находится. Ему не хватает уважения к публике, сопернику и к себе самому", – заявил Надаль.
В одном из моментов игры Кирьос выполнил подачу из-под руки. Это не запрещено, но считается дурным тоном.
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