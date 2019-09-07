Надаль обыграет злодея из России: букмекеры озвучили котировки на финал US Open

Рафаэль Надаль / Фото: AFP

Сегодня ночью определились финалисты мужского одиночного турнира на Открытом чемпионате США по теннису. За победу в последнем турнире "Большого шлема" в сезоне поборется титулованный испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев.

Даниил Медведев (Россия) - Григор Димитров (Болгария) – 7:6 (7:5), 6:4, 6:3

- Григор Димитров (Болгария) – 7:6 (7:5), 6:4, 6:3 Рафаэль Надаль (Испания) – Маттео Берреттини (Италия) – 7:6 (8:6), 6:4, 6:1

Букмекеры не сомневаются в победе испанца: коэффициент на победу Надаля – 1.16, на победу Медведева – 5.50. Более того, эксперты не верят, что россиянин сможет выиграть даже один сет (1.97).

Рафаэль Надаль занимает вторую строчку в рейтинге лучших теннисистов мира по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов. На его счету 18 побед в турнирах "Большого шлема", больше – только у Роджера Федерера (20). В целом 33-летний испанец завоевал 83 трофея.

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23-летний Медведев уже успел выиграть пять турниров серии ATP. До сегодняшнего дня наивысшим его достижением на турнирах "Большого шлема" был четвертый раунд на Australian Open в этом году. Ранее он лишь однажды пересекался на корте с Надалем в Монреале месяц назад и проиграл ему в двух сетах.

По ходу турнира в США Медведев стал одним из главных "злодеев" у болельщиков. Все началось с того,ч то он грубо себя повел с болбоем в матче второго круга против Фелисиано Лопеса, после чего бросил ракетку в сторону судейской, а зрителям на трибунах и вовсе показал средний палец. После этого каждое касание Медведева мяча сопровождалось гулом с трибун. Также поведение россиянина не оставили без внимания организаторы турнира, оштрафовав его в сумме за этот и предыдущий матч на 19 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина проиграла легендарной американке Серене Уильямс в полуфинале US Open. Украинская теннисистка не сможет побороться за победу на турнире, но поднимется на третье место в рейтинге WTA.

Как мы писали ранее, за выход в полуфинал US Open-2019 Элине Свитолиной полагается 960 000 долларов. Если бы она пробилась в финал, то могла получить 1 900 000 долларов призовых.

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