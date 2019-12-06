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Надаль поддержал девочку, которая борется с редкой опухолью мозга

6 декабря, 10:46

Испанский теннисист не остался в стороне

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль отправил видеопослание со словами поддержки 10-летней девочке из Бельгии, которая борется с редкой опухолью мозга.

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Испанец узнал о девочке от двоюродного брата ее отца, который работает в Теннисной академии Надаля.

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Сейчас родители 10-летней Хлои Хаубен собирают деньги на экспериментальное лечение в США, которое обойдется в 100 000 евро в год. Их также поддержал вратарь сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа.

Также мы рассказывали, что Свитолина зарабатывает вдвое больше Монфиса – раскрыта анатомия семейного бюджета Элины и Гаэля. За год пара наиграла на 9 миллионов долларов призовых. Две трети этой суммы – заслуга украинки.

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Как мы писали ранее, Свитолина хочет играть за сборную Украины и по своей инициативе оплатила операцию Лопатецкой. Элина планирует выступить на Олимпиаде и считает, что нам не стоит разбрасываться талантами.

Смотрите, как Свитолина выступала на итоговом турнире года

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теннис теннисист Рафаэль Надаль

Источник: brusselstimes.com

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