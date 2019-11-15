Надаль выбил Циципаса и не позволил россиянину пройти в полуфинал Итогового турнира

Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал важнейшую для себя победу в матче группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне.

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В трех сетах он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:7, 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 55 минут.

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Таким образом, Надаль сохранил шансы на выход в полуфинал турнира — для этого ему необходима победа россиянина Даниила Медведева в матче с Александром Зверевым из Греции.

Интересно, что при этом своей победой Рафа лишил шансов на выход самого Медведева.

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Кстати, украинская прима тенниса Элина Свитолина в Лондоне вместе со своим парнем Гаэлем Монфисом ловила последние лучи солнца. Напомним, француз на Итоговом турнире был запасным.

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