Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

Надаль выбил Циципаса и не позволил россиянину пройти в полуфинал Итогового турнира

15 ноября, 19:30

Испанец пробился в полуфинал

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал важнейшую для себя победу в матче группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне.

Читайте также: Жены и девушки лучших теннисистов планеты – кто красивее?

В трех сетах он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:7, 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 55 минут.

Реклама

Таким образом, Надаль сохранил шансы на выход в полуфинал турнира — для этого ему необходима победа россиянина Даниила Медведева в матче с Александром Зверевым из Греции.

В тренде
"Шахтер" – "Динамо": видео голов и лучших моментов скандального украинского "классико"

Интересно, что при этом своей победой Рафа лишил шансов на выход самого Медведева.

Ранее мы рассказывали, что Федерер в битве "гигантов" выбил Джоковича из борьбы на Итоговом чемпионате АТР. Швейцарец Роджер Федерер выбил серба Новака Джоковича с Итогового турнира АТР и вышел в полуфинал из группы Бьорна Борга вместе с австрийцем Домиником Тимом

Кстати, украинская прима тенниса Элина Свитолина в Лондоне вместе со своим парнем Гаэлем Монфисом ловила последние лучи солнца. Напомним, француз на Итоговом турнире был запасным.

Смотрите сюжет о том, как украинец Сергей Стаховский стал теннисистом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

теннис теннисист Рафаэль Надаль Итоговый чемпионат АТР

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лучшие теннисисты сражаются за последний трофей года: расписание и результаты Итогового турнира ATP
Лучшие теннисисты сражаются за последний трофей года: расписание и результаты Итогового турнира ATPТеннис
Буря на трибуне и лежачие обнимашки: сборная Франции в третий раз выиграла Кубок Федерации
Буря на трибуне и лежачие обнимашки: сборная Франции в третий раз выиграла Кубок ФедерацииТеннис
Украинка Свитолина стала самой популярной теннисисткой в Китае
Украинка Свитолина стала самой популярной теннисисткой в КитаеТеннис
Жены и девушки лучших теннисистов планеты: кто красивее?
Жены и девушки лучших теннисистов планеты: кто красивее?Теннис
Свитолина впервые отправится в Мексику за новым вызовом
Свитолина впервые отправится в Мексику за новым вызовомТеннис
Такой красоты нам будет не хватать: Доминика Цибулкова завершила теннисную карьеру
Такой красоты нам будет не хватать: Доминика Цибулкова завершила теннисную карьеруТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...