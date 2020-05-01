Надо будет обсудить с Федерером: украинская прима рассказала о паре со Свитолиной и миксте с легендой

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала про игру в паре с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной, микст с Роджером Федерером и своей бабушке, которая любит теннис. Ранее мы сообщали, что звездная украинская теннисистка показала, как нужно бороться с коронавирусом.

"Есть смешная история, когда мы с Элиной хотели вместе выступить в Дубае, но забыли записаться. Потом мы все-таки сыграли в паре в Дохе и даже хотели сыграть вместе в Индиан-Уэллсе, но потом турнир отменили. У нас с Элиной хорошие отношения, мы общаемся, общались на Кубке Федерации. Я помню, когда мне было 11 лет я видела, как она, такой живчик, тренируется в теннисной академии", – вспомнила Даяна.

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"Если говорить о смешанном разряде на турнире Большого шлема, то хотела бы выступить с Роджером Федерером. Не знаю, возможно ли это. Надо будет на эту тему пообщаться и я расскажу вам потом, как прошел этот разговор (смеется). Федерер – легенда, на корте он порхает, он легкий и позитивный. Это надо прочувствовать вживую. Если с ним пообщаешься, посмотришь его матчи, то тебя очень сильно затягивает его энергетика", – говорит теннисистка.

А в семье самой главной болельщицей Даяны является ее бабушка: "Моя бабушка, мамина мама, очень большой любитель тенниса. Она всегда смотрит мои матчи, следит за соперницами, анализирует все и потом мне об этом пишет".

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