Наконец-то! Свитолина выиграла трехчасовой триллер в Мексике и первый турнир за полтора года

Прима украинского тенниса Элина Свитолина наконец-то выиграла турнир серии WTA! Несмотря на то, что в 2019 году одесситка заработала самые большие призовые в карьере, в прошлом сезоне она не взяла ни одного титула. И вот после паузы почти в полтора года наша 25-летняя теннисистка завоевала трофей. Для нее он стал 14-м в карьере! Мы писали, что Свитолина победила нидерландку Рус в полуфинале в Монтеррее.

Соперницей украинки в решающем матче стал 21-летняя чешка Мариэ Боузкова. Поединок получился захватывающим и растянулся ровно на три часа. Первый сет взяла Свитолина – 7:5, затем успех пришел уже к уроженке Праги – 6:4. В третьей партии Элина сделала брейк на чужой подаче и добыла победу – 6:4. Смотрите завершающий розыгрыш турнира.

Этот хардовый турнир в Мексике был не очень крупным. За победу из общего призового фонда в 275 тысяч долларов нашей соотечественнице досталось 43 тысячи, а Боузковой – "всего" 21 тысяча.

К слову, читайте, как Украина вырвала у Китайского Тайбэя победу в Кубке Дэвиса.

Смотрите, как Свитолина побеждала австралийку Сторм на турнире в Таиланде

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