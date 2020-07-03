Наконец-то! Украинская прима тенниса Свитолина впервые сыграла на турнире после карантина

Одесситка стартовала в Швейцарии с двух матчей за один игровой день

Лучшая украинская теннисистка последних лет, Элина Свитолина, впервые за четыре месяца появилась на турнире. Как известно, длительная пауза связана с пандемией коронавируса, из-за чего многие соревнования до сих пор отложены. Постепенно турниры начинают проводить на местном уровне, куда допускают и иностранцев. Сегодня Элина стартовала в швейцарском городе Монтре, а вчера Свитолина попала на обложку бизнес-журнала Forbes.

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Участниц разделили на две группы. В "розовом" квартете украинка сегодня сыграла сразу два матча. Наша пятая ракетка планеты умудрилась проиграть в двух партиях 19-летней Симоне Вальтерт, которая занимает 284-е место в мировом рейтинге. А затем на характере вырвала победу у Штефани Фегеле (№109 в мире) – 3:6, 6:3, 10-7. В субботу Свитолина встретится с еще одной местной теннисисткой – Викторией Голубич (№123).

Организаторы турнира очень обрадовались приезду украинки и выложили видео с ней на страничке турнира в Instagram.

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