"Наконец-то я чувствую себя хорошо!": Леся Цуренко о победе над второй ракеткой мира

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала свою победу над второй ракеткой мира, победительницей Открытого чемпионата Австралии этого года датчанкой Каролин Возняцки во втором раунде Открытого чемпионата США.

"У меня есть отличный опыт игры ночных матчей на центральных кортах при жаркой погоде с высокой влажностью! Я ведь дважды выигрывала турнир в Акапулько. Думаю, что победа над Мугурусой в Цинциннати придала мне уверенности, да и весь турнир в Цинциннати сделал меня уверенной в своих силах. Я полностью готова к этому турниру. Наконец-то я чувствую себя хорошо, и спина меня больше не беспокоит.

Я приехала на корты рано, хорошо подготовилась, много обсуждала матч с моим тренером. Я не нервничала. Я чувствовала энергетику своей команды и каждого зрителя, который пришел на корт посмотреть матч.

Кстати, я тренировалась с моей следующей соперницей (Катержиной Синяковой) перед началом турнира, но я никогда не играла с ней. Катержина играет плоскими мячами и очень агрессивно. Очевидно, что это будет совершенно другой матч. Уверена, что могу играть по-разному. Но я подумаю об этом через пару дней".

Напомним, что это первая победа Леси Цуренко над игроком из ТОП-5 рейтинга, однако уже седьмая над теннисисткой ТОП-10.

Ранее мы писали, что Ангелина Калинина в боевом матче проиграла чемпионке US Open. Украинка в трех сетах проиграла американке Слоан Стивенс.

Ранее на US Open лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах обыграла немку Татьяну Марию – 6:2, 6:3 и вышла в третий раунд соревнований.