"Нам нагадали эту победу": отец украинской сенсации Уимблдона раскрыл детали супер-триумфа

"Дочке так хочется в кино, а надо тренироваться", – рассказал папа 17-летней героини Уимблдона Дарьи Снигур

Дарья Снигур и ее отец. Фото: AFP

Отец победительницы юниорского Уимблдона-2019 Дарьи Снигур Сергей рассказал о том, какой ценой был добыт этой трофей. И о том, как эту победу им нагадали. Напомним, в финале травяного "Шлема" 17-летняя Снигур победила десятую "сеяную" на турнире американку Алексу Ноэль в двух сетах. Поединок завершился со счетом 6:4, 6:4, хотя и в первом, и во втором сете Дарье пришлось отыгрываться. Но наша теннисистка показала характер и добилась самой значительной победы в своей карьере.

"Тренер еще в начале сказала, что первый трофей в турнире "Большого Шлема" она возьмет на траве. Вот ее предсказание и сбылось, – рассказал отец Дарьи Снигур. - Я очень счастлив за нее, она приложила много усилий для этого… Сейчас лето, все отдыхают, а Дарья утром тренируется, хотя ей тоже хочется сходить в кино, встретиться с подругами. Я искренне благодарю всех украинских фанатов, которые поддерживали Дарью и болели за нее… Было очень приятно слышать украинских болельщиков на трибунах".

Дарья Снигур – фото из Instagram теннисистки

Как мы писали ранее, тренер 17-летней победительницы Уимблдона Дарьи Снигур сделала откровенное заявление. "Ее результаты разорвали мой мозг", – призналась знаменитая Лариса Савченко.

Интересно, что первая ракетка Украины Элина Свитолина для Дарьи Снигур – не эталон. "Мне не нравится стиль Элины, потому что она играет резанными, ударами слета. Мне нравится теннис Даяны Ястремской. Просто сильно пробивать", – призналась 17-летняя Снигур.

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