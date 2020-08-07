Намечается битва красоток: украинская теннисистка на турнире WTA сыграет с очаровательной итальянкой

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала вторую победу на турнире WTA в Палермо. Во втором раунде наша теннисистка одолела соперницу из Франции Осиан Доден. Матч продлился 1 час 18 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу 25-й ракетки мира.

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В следующем раунде Ястремская сыграет с итальянкой Камилой Джорджи. Поединок состоится сегодня, ориентировочное время начала – 20:45.

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Напомним, в стартовом матче турнира Даяна Ястремская справилась с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Это был первый поединок для украинки после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Кстати, на днях украинская теннисистка ответила на вопрос, был ли у нее роман с тренером. Даяна Ястремская рассказала о своих отношениях с Сашей Бажиным. "Да, я провожу время с тренером, но это все фан, ничего большего", – призналась спортсменка.

Также мы писали, что Даяна Ястремская угодила в скандал из-за фотосессии в Instagram. Спортсменка оголила грудь с блэкфейсом, за что ее обвинили в расизме.

Даяна Ястремская

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