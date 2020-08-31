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Наш старт на US Open: в бой вступают семеро украинок

31 августа, 13:31

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Невероятно, но все украинские теннисистки попали в одну половину сетки Открытого чемпионата США

Десант украинских теннисисток сегодня стартует на первом турнире "Большого шлема" времен пандемии коронавируса. В США пройдет US Open, и Украина в "одиночках" представлена только в женском разряде. Удивительно, но волей жребия все наши теннисистки попали в верхнюю часть сетки, а значит, с высокой долей вероятности мы станем свидетелями "украинских дерби" во втором-третьем раундах турнира. Ранее мы писали, что украинки перед стартом US Open зажигают вечерами в Нью-Йорке.

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В это году за трофей не поборется первая ракетка Украины Элина Свитолина. Нашу страну представят: Ангелина Калинина, Катерина Бондаренко, Марта Костюк, Катарина Завацкая, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Катерина Козлова.

Сегодня первой из наших на корт выйдет Ангелина Калинина. В 12:00 по местному времени (19:00 по киевскому) она сыграет с первой сеяной – чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.

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Пятеро наших теннисисток являются фаворитками своих матчей первого круга.

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Украинки в первом раунде US Open (время киевское, котировки на победу):

19:00 Ангелина Калинина – Каролина Плишкова (Чехия): 9.10 – 1.06
21:00 Катерина Козлова – Уитни Осигве (США): 1.74 – 2.10
21:00 Катерина Бондаренко – Элли Кик (США): 1.20 – 4.60
21:00 Марта Костюк – Дарья Касаткина (Россия): 1.70 – 2.17
22:30 Леся Цуренко – Мэдисон Бренгл (США): 1.76 – 2.06
22:30 Даяна Ястремская – Астра Шарма (Австралия): 1.18 – 4.90
23:55 Катарина Завацкая – Елена Рыбакина (Казахстан): 5.10 – 1.17

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Смотрите, как первая ракетка Украины Элина Свитолина "расстреляла" своего бойфренда Гаэля Монфиса:

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US Open Леся Цуренко теннисистка Катерина Козлова Ангелина Калинина Катерина Бондаренко Катарина Завацкая Даяна Ястремская Марта Костюк

Источник: Сегодня|Спорт

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