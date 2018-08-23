Наша квалификация US Open: мужчины проигрывают, Калинина стартовала с победы

Сергей Стаховский и Илья Марченко прекратили борьбу за выход в основную сетку Открытого чемпионата США

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй раунд квалификации на Открытом чемпионате США. В стартовом матче Ангелина, посеянная под 26-м номером, за 1 час 30 минут переиграла представительницу Румынии Елену Габриэлу Русе со счетом 6:1, 7:6. Следующей соперницей украинки станет Тереза Мартинцова из Чехии.

А вот украинские теннисисты вчера проиграли. Сергей Стаховский в матче первого раунда уступил представителю США Тхаи-Сону Квятковски со счетом 4:6, 6:3, 1:6. На счету украинца 7 эйсов и 2 двойные ошибки. Илья Марченко проиграл хорвату Иво Карловичу, посеянному под 22 номером, со счетом 3:6, 6:7. На счету украинца 2 эйса и 3 двойные ошибки, его соперник отметился 13 эйсами и 3 двойными ошибками.

Напомним, что ранее в первом раунде отбора на US Open юная украинка Марта Костюк обыграла "перебежчицу" Валентину Ивахненко. Следующей соперницей Марты станет чешская теннисистка Мари Боузкова, занимающая 171-ю строчку мировой классификации.

Ранее Катарина Завацкая проиграла в отборе на US Open. Украинка встречалась с американкой Кристи Ан (№145). И уступила в двух сетах – 4:6, 3:6.