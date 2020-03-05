"Настроение у нас – на уровне!" – Капитан сборной Украины о матче Кубка Дэвиса в Запорожье

Уже в ближайшие два дня – в пятницу и субботу – мужская сборная Украины по теннису проведет первый в 2020 году матч Кубка Дэвиса – неофициального командного чемпионата мира. Наша команда впервые домашней площадкой выбрала Запорожье. Во Дворце спорта "Юность" "сине-желтые" примут сборную Китайского Тайбея. Напомним, осенью 2019 года украинские теннисисты проиграли Венгрии в Кубке Дэвиса.

Накануне своими мыслями о предстоящей дуэли в комментарии UA:Перший поделился капитан сборной – знаменитый в прошлом теннисист Андрей Медведев:

"И морально, и физически наша команда готова. Ребята пребывают в отличной форме, и настроение, как всегда, – на уровне. Так что мы с оптимизмом смотрим в будущее. Состав у соперников достаточно ровный, нет большой разницы между первым и пятым номерами. Все матчи будут игровыми, проходных не будет. Так что мы будем бороться за каждое очко".

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Матч Украина – Тайбей проходит в рамках плей-офф Первой мировой группы. Если мы побеждаем, то поднимаемся в Первую мировую группу, в противном случае – опускаемся во Вторую мировую группу.

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