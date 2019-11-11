"Не хочу думать, что было бы, если бы Федерер перевел игру на тайбрейк": Тим – о первой победе на Итоговом

Роджер Федерер / Фото: Reuters

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Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер стартовал на Итоговом турнире ATP с поражения от австрийца Доминика Тима в двух сетах – 7:5, 7:5. Ранее мы писали, что Джокович начинает борьбу на Итоговом турнире с легкой победы.

Надо сказать, что оба сета в поединке проходили достаточно ровно, но в концовке немного сильнее оказывался пятый в мировом рейтинге австриец Тим.

"Чтобы обыграть Федерера, нужно чтобы все сложилось воедино, – сказал после матча Доминик. – Сегодня, как мне кажется, это и произошло. Я отыграл очень хорошо, в целом я провел отличный матч. Хорошо подавал, хорошо играл на приеме. Пожалуй, это два самых главных элемента в матчах на закрытых кортах. В итоге, последние два гейма оказались решающими. Я даже думать не хочу о том, что произошло бы, если бы он выиграл гейм на моей подаче и перевел игру на тай-брейк. Я очень счастлив, что сумел подать на матч при счете 6-5".

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"Это нормальный турнир с этого момента, – отметил в свою очередь Федерер. – Мне больше не позволено проигрывать. Вот как это происходит каждую неделю года в течение последних 20 лет, поэтому с этой точки зрения нет ничего нового".

В следующем поединке Тим встретится с Джоковичем, а Федерер – с Берреттин. "Новак Джокович – сейчас самый лучший игрок в Туре, – сказал Тим. – Он также доказал это на Мастерсе в Париже, где он и не показал свою лучшую игру, но все равно выиграл титул довольно легко. Вероятно, на сегодняшний день, самое большое испытание, с которым ты можешь столкнуться, – это играть против Новака". Ранее мы рассказывали, как сборная Франции в третий раз выиграла Кубок Федерации.

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