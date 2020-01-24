Не срослось и в паре: украинки синхронно прощаются с кортами Мельбурна

Даяна Ястремская и Катерина Бондаренко уступили в двух сетах

Даяна Ястремская / Фото: Reuters

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катерина Бондаренко завершили свои выступления на Открытом чемпионате Австралии и в парном турнире. Сегодня они проиграли свои стартовые матчи. Ранее мы сообщали, что Ястремская позволила экс-первой ракетке красиво проститься.

Венгерско-украинский дуэт Столлар/Ястремская уступил восьмым сеяным на турнире в Мельбурне — Квете Пешке из Чехии и Деми Схурс из Нидерландов со счетом – 4:6 2:6. Теннисистки провели на корте чуть больше часа. Ястремская и Штоллар оформили один брейк за матч, а их соперницы – 4.

Реклама

Катерина Бондаренко и Александра Крунич (Сербия) проиграли хорватско-сербской паре Юрак/Стоянович со счетом 1:6 4:6. Поединок продолжался меньше часа. Бондаренко и Крунич сумели записать в свой актив один брейк, а на своей подаче проиграли 5 геймов. В одиночной сетке Катерина Бондаренко проиграла на старте Арине Родионовой.

В тренде Вот это возвращение: Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде

Помимо Элины Свитолиной, которая пробилась в третий круг, из украинских теннисистов в Мельбурне продолжает борьбу Надежда Киченок, участвующая в соревнованиях в миксте. Денис Молчанов – вне игры, поскольку его партнер по парному разряду Раду Албот снялся с турнира.

Смотрите, украинские теннисистки продолжают одерживать победы на первом из четырех турниров серии Большого шлема

Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама