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Не срослось и в паре: украинки синхронно прощаются с кортами Мельбурна

24 января, 09:46

Даяна Ястремская и Катерина Бондаренко уступили в двух сетах

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская / Фото: Reuters

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катерина Бондаренко завершили свои выступления на Открытом чемпионате Австралии и в парном турнире. Сегодня они проиграли свои стартовые матчи. Ранее мы сообщали, что Ястремская позволила экс-первой ракетке красиво проститься.

Венгерско-украинский дуэт Столлар/Ястремская уступил восьмым сеяным на турнире в Мельбурне — Квете Пешке из Чехии и Деми Схурс из Нидерландов со счетом – 4:6 2:6. Теннисистки провели на корте чуть больше часа. Ястремская и Штоллар оформили один брейк за матч, а их соперницы – 4.

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Катерина Бондаренко и Александра Крунич (Сербия) проиграли хорватско-сербской паре Юрак/Стоянович со счетом 1:6 4:6. Поединок продолжался меньше часа. Бондаренко и Крунич сумели записать в свой актив один брейк, а на своей подаче проиграли 5 геймов. В одиночной сетке Катерина Бондаренко проиграла на старте Арине Родионовой.

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Помимо Элины Свитолиной, которая пробилась в третий круг, из украинских теннисистов в Мельбурне продолжает борьбу Надежда Киченок, участвующая в соревнованиях в миксте. Денис Молчанов – вне игры, поскольку его партнер по парному разряду Раду Албот снялся с турнира.

Смотрите, украинские теннисистки продолжают одерживать победы на первом из четырех турниров серии Большого шлема

Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

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Australian Open теннисистка парный разряд Катерина Бондаренко Даяна Ястремская

Источники: Сегодня|Спорт , Большой теннис Украины

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