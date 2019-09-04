Не Свитолиной единой: Белинда Бенчич впервые в карьере вышла в полуфинал US Open

Белинда Бенчич / Фото: AFP

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинале она обыграла хорватку Донну Векич в двух сетах – 7:6(5), 6:3. 22-летняя швейцарка сделала 8 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и активно выиграла 20 мячей. На счету ее соперницы 27 невынужденных ошибок.

Соперницей Бенчич по полуфиналу станет победительница матча Бьянка Андрееску (Канада) – Элиз Мертенс (Бельгия). Отметим, что Бенчич впервые в карьере вышла в полуфинал турнира "Большого шлема".

Реклама

Также впервые в полуфинал US Open пробилась украинка Элина Свитолина, обыграв в четвертьфинале Йоханну Конту. Элина Свитолина в полуфинале US Open сыграет с Сереной Уильямс. Поединок первой ракетки Украины и 23-кратной победительницы турниров "Большого шлема" запланирован на 23:00 по киевскому времени в четверг, 5 сентября.

Отметим, что за выход в полуфинал US Open-2019 Элине Свитолиной полагается 960 000 долларов. Если она пробьется в финал, то получит 1 900 000 долларов призовых, а если украинка станет победительницей турнира, то пополнит свой счет рекордным в карьере гонораром – на 3 850 000 долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама