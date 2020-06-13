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"Не связывайтесь с девушками": украинские теннисистки похвастались стройными ножками на пляже Монако

13 июня, 11:16

Елена Павлова Елена Павлова

Также Свитолина и Завацкая побаловали себя вкусными десертами

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и быстро взбирающаяся на вершину ее коллега по сборной Катарина Завацкая проводят вместе время на Лазурном побережье. Ранее мы сообщали, что звезда мирового тенниса Свитолина уже режется в Монако и готовится к турниру в Германии. До вылазки на пляж Элина и Катарина потренировались на корте в княжестве.

"Не связывайтесь с девушками", – подписала свое фото с отдыха Завацкая в Instagram.

Элина Свитолина и Катарина Завацкая на пляже в Монако

Элина Свитолина и Катарина Завацкая на пляже в Монако / Фото: Instagram

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А затем девушки посетили одно из пляжных кафе Монте-Карло и продегустировали фирменные десерты.

Мы также писали, чтоСвитолина сыграет в Берлине на выставочном турнире в середине июляс призовым фондом в 200 тысяч долларов, который пройдет без зрителей.

"Я буду выступать в Берлине с 13 по 19 июля. Этот турнир – как два в одном. Мы будем играть на харде, потом перерыв и потом на траве. Будет где-то 8 участников, а я, как одна из топ-сеяных, буду начинать выступление с полуфинала. Также будут проводить поединок за 3-4 место. Так что, гарантировано будет 4 матча. Формат – это два полных сета с решающим сетом на тай-брейке до 10 очков", – рассказала Элина.

Пока что 25-летняя одесситка проводит время в Монте-Карло. На днях Свитолина показала вид из собственной квартиры в Монако.

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Элина Свитолина в последний раз выходила на корт в начале марта, когда стала чемпионкой турнира WTA International в Мексике. Напомним, теннисный сезон приостановлен до 7 июня. Рейтинговые очки ATP и WTA будут заморожены.

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пляж Элина Свитолина теннисистка Катарина Завацкая Монако

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