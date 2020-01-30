Не тут-то было! Первую ракетку мира в полуфинале Australian Open обыграла молодая американская сенсация

София Кенин никогда не проходила далее второго круга на "Шлемах"

София Кенин добыла пока что самую значимую победу в жизни / Фото: Reuters

21-летняя американская теннисистка София Кенин продолжает сенсационно побеждать на Открытом чемпионате Австралии. Сегодня ее жертвой стала австралийка Эшли Барти, занимающая первую строчку в мировом рейтинге! К слову, первая ракетка планеты у мужчин также сложил оружие, но в четвертьфинале: Рафаэль Надаль проиграл австрийцу Доминику Тиму.

Борьба получилась упорная. В первой партии соперницы дошли до тай-брейка. Лучшая теннисистка планеты Барти подавала на сет, однако не смогла выиграть, а затем и уступила в "лотерее" – 6:7 (6:8). В итоге Кенин в нужный момент смогла взять подачу соперницы и победить и во второй партии, и в поединке – 7:5. София занимает 15-е место в мировом табели о рангах, но на четырех элитных турнирах серии "Большого шлема" ранее она никогда не преодолевала даже барьер второго круга!!

Кенин – уроженка Москвы, но в раннем детстве ее родители переехали в США. Сейчас они живут и тренируются во Флориде. Вот что рассказывает об успехах дочери ее отец и тренер Александр.

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