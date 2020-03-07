Не виделись 9 лет: Свитолина впервые в сезоне выбралась в полуфинал турнира WTA и сразится с Аранчей

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира WTA Abierto GNP Seguros в Монтеррее. В матче третьего раунда в Мексике она обыграла 17-летнюю канадку Лейлу Фернандес. Поединок продолжался 1 час 40 минут и завершился со счетом 6:4, 7:5 в пользу первого номера Украины. Напомним, что на предыдущей стадии Свитолина уверенно победила белоруску Ольгу Говорцову.

Элина реализовала два брейкпойнта из восьми, сделала пять подач навылет и не вообще не допускала двойных ошибок. Ее соперница не реализовала ни одного брейка, совершив при этом три эйса и две двойные. Элина Свитолина впервые в 2020 году выступит в полуфинале турнира WTA. В последний раз до этой стадии соревнований в Туре украинка доходила на Итоговом чемпионате прошлого сезона в Шэньчжэне.

За путевку в финал Элина Свитолина сразится с 29-летней представительницей Нидерландов Аранчей Рус (WTA №76), которая впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA. Ранее девушки встречались на корте лишь раз и довольно давно – в 2011 году на турнире ITF матч выиграла Рус.

Ранее мы писали, что Свитолина опустилась на седьмое место мирового рейтинга.

Смотрите, как Элина Свитолина с феерической победой стартовала на турнире в мексиканском Монтеррее

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